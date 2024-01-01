Алёна Бронникова В Перми возобновили аукцион на строительство многофункциональной спортивной арены Итоги подведут 13 мая Поделиться Твитнуть

АО "Фонд развития Пермского края"

Концессионер по строительству многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ в Перми ООО «Пермь-Арена», учреждённое Фондом развития Пермского края, снова объявил аукцион на поиск подрядчика по возведению объекта. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан выполнить все работы в течение 40 месяцев с даты подписания. Заявки на участие в закупке принимаются до 3 мая. Победитель будет определён 13 мая. Начальная цена составляет 19,43 млрд руб.

Проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена», учреждённым ФРПК. Соответствующее соглашение правительство Пермского края подписало с «Пермь-Арена» в феврале 2023 года. В июне было объявлено о закупке на выполнение работ по строительству объекта, однако закупку признали несостоявшейся — на аукцион не было подано ни одной заявки.

В декабре компания вновь объявила аукцион на проведение работ, но затем приняла решение об его отмене в связи с изменением ключевой ставки.

«В связи с последними изменениями Фонд развития Пермского края уточнил финансовую модель проекта и согласовал все условия с концедентом, после чего процедуру удалось запустить повторно», — прокомментировали «Новому компаньону» в ФРПК.

Площадь застройки составит 23 тыс. кв. м, общая площадь арены — не менее 75 тыс. кв. м, а вместимость — 10,5 тыс. человек. Спортивный комплекс будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

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