Строительство Многофункциональной спортивной арены в Перми оценили в 19,4 млрд рублей Закончить работы должны к июлю 2027 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

ООО «Пермь-Арена» объявило аукцион на выполнение комплекса работ по строительству объекта спорта «Многофункциональная спортивная арена в городе Перми» на ул. Локомотивной в Дзержинском районе. Информация появилась на портале госзакупок.

За возведение объекта к 1 июля 2027 года концессионер готов заплатить подрядчику 19 млрд 437,5 млн руб. Итоги аукциона будут подведены 28 декабря 2023 года. Договор с исполнителем подпишет генеральный директор АО «Фонд развития Пермского края» Армен Арутюнян.

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ, включающий в себя корректировку (при необходимости) проектно-сметной и рабочей документации, строительно-монтажные работы и оснащение объекта.

Площадь застройки составит 23 тыс. кв. м, общая площадь арены — 75 тыс. кв. м, строительный объём — 790 тыс. куб. м.

Под строительство выделено три земельных участка. Новый спортивный комплекс будет представлять собой шестиэтажное здание высотой 45,5 м с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня. Общая вместимость — 10,5 тыс. мест: на основной арене — 10 тыс. и тренировочной — 500. В здании будут предусмотрены места для судей и сотрудников СМИ, помещение допинг-контроля, складские зоны, 10 раздевалок, в том числе две для маломобильных граждан. Возле комплекса — большая парковка на более 800 автомобилей.

Проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена», учреждённым ФРПК. Концессионное соглашение правительство Пермского края подписало с «Пермь-Арена» в феврале 2023 года. В свою очередь концессионер работ по строительству многофункционального спортивного центра заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Согласно документу, банк выделит 18,6 млрд руб. на реализацию проекта. Общие затраты оцениваются в более 27 млрд руб.

Ранее сообщалось, что завершить стройку планируется до конца 2026 года.

Напомним, летом на аукцион по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми в районе ДКЖ не было подано ни одной заявки. В связи с этим ООО «Пермь-Арена» собиралось определить подрядчика без проведения процедуры торгов.

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