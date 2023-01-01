Максим Артамонов Подрядчика строительства многофункциональной спортивной арены в Перми выберут без конкурса Стоимость объекта составляет 17 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

На аукцион по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми в районе ДКЖ не было подано ни одной заявки. В связи с этим заказчик сможет выбрать подрядчика без торгов, по результатам переговоров.

По данным Properm.ru, концессионер работ по строительству ООО «Пермь-Арена» определит подрядчика, который построит спортивный объект в районе ДКЖ, без проведения процедуры торгов. Об этом изданию сообщили в Фонде развития Пермского края.

В середине июня был начат поиск подрядчика на строительство многофункциональной спортивной арены. На сайте госзакупок концессионер ООО «Пермь-Арена» объявил о закупке на выполнение комплекса работ по строительству спортивного объекта. Исполнителя должны были определить 7 июля, однако закупку признали несостоявшейся — не было подано ни одной заявки.

Общая площадь арены должна быть не менее 75 тыс. кв. м, количество этажей — не менее шести, включая подземный этаж. Вместимость спортобъекта — 10 500 чел. Новый спортивный комплекс позволит проводить в столице края любые соревнования и мероприятия международного уровня. Работы должны быть закончены не позднее 30 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что ООО «Пермь-Арена» заключило кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Согласно документу, банк выделит деньги на реализацию проекта в размере 18,6 млрд руб.

В феврале этого года краевое правительство подписало концессионное соглашение с «Пермь-Арена». Предварительная стоимость реализации проекта оценивалась в 19,5 млрд руб.

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