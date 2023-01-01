Алёна Бронникова В Перми отменили конкурс на строительство могофункциональной спортивной арены После внесения изменений процедуру запустят повторно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Концессионер по строительству многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ в Перми ООО «Пермь-Арена» принял решение об отмене аукциона. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок 19 декабря.

«ООО "Пермь Арена", выступающее концессионером по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми, приняло решение об отмене закупки на выбор генерального подрядчика объекта. Это связано с изменением ключевой ставки на прошлой неделе», — сообщили «Новому компаньону» в ФРПК, курирующем проект.

В компании добавили, что в связи с последними изменениями требуется пересмотреть финансовую модель проекта и согласовать возможные изменения с концедентом. Процедуру после этого планируют запустить повторно.

Проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена», учреждённым ФРПК. Концессионное соглашение правительство Пермского края подписало с компанией в феврале 2023 года. Летом на аукцион по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми в районе ДКЖ не было подано ни одной заявки. В связи с этим ООО «Пермь-Арена» собиралось определить подрядчика без проведения торгов.

В начале декабря компания объявила о проведении нового аукциона. Строительство объекта оценили в 19,4 млрд руб. Победителя должны были определить 28 декабря 2023 года. Согласно информации, указанной в документации к закупке, возвести объект должны к 1 июля 2027 года.

Площадь застройки составит 23 тыс. кв. м, общая площадь арены — 75 тыс. кв. м, строительный объём — 790 тыс. куб. м. Под строительство выделено три земельных участка. Новый спортивный комплекс будет представлять собой шестиэтажное здание высотой 45,5 м с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня. Общая вместимость — 10,5 тыс. мест: на основной арене — 10 тыс., на тренировочной — 500. В здании будут предусмотрены места для судей и сотрудников СМИ, помещение допинг-контроля, складские зоны, 10 раздевалок, в том числе две для маломобильных граждан. Возле комплекса — большая парковка на 800 автомобилей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.