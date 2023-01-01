Максим Артамонов Центробанк поднял ключевую ставку до 16% Это уже пятое повышение за год Поделиться Твитнуть

На заседании Совета директоров Банка России 15 декабря было принято решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Такое решение регулятор объяснил "высоким инфляционным давлением. По итогам 2023 года, годовая инфляция ожидается около верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

«Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — отметили в ЦБ.

Общие темпы роста кредитования остаются высокими, несмотря на замедление активности в отдельных сегментах кредитного рынка.

Следующее заседание Совета директоров, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 16 февраля 2024 года.

Напомним, это уже пятое повышение ключевой ставки за год. До этого она была повышена в конце октября — до 15%.

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