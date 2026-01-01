Исполнительный директор пермской «Пармы» заявился на праймериз «Единой России» Михаил Дмитриев претендует на место в краевом заксобрании

Фото: telegram-канал "Единая Россия | ПРИКАМЬЕ"

Исполнительный директор фонда развития Пермского баскетбола «Парма» Михаил Дмитриев стал участником предварительного голосования «Единой России». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, он претендует на место в краевом заксобрании.

«Сегодня он подал заявление на участие в предварительном голосовании Единой России по региональной группе «Орджоникидзевская № 8», — отмечается в публикации.

Как писал в феврале «Новый компаньон», Михаил Дмитриев вошёл в новый состав Общественной палаты Пермского края от местных общественных объединений. Был выбран заместителем председателя комиссии по здравоохранению, физической культуре и спорту.

Напомним, ранее на праймериз ЕР заявилась действующий депутат Законодательного собрания региона Мария Коновалова. Он претендует на выдвижение по региональной группе «Нытвенская № 25» (одномандатный избирательный округ № 25).

Регистрация избирателей началась 20 апреля, выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Само голосование пройдёт с 25 по 31 мая.

