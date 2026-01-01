Мария Коновалова заявила об участии в праймериз «Единой России» в Пермском крае

Фото: соцсети "Единой России"

Действующий депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова подала пакет документов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Она претендует на выдвижение по региональной группе «Нытвенская № 25» (одномандатный избирательный округ № 25).

Мария Коновалова занимает должность руководителя направления по стратегическому взаимодействию департамента по работе с органами государственной власти АО «Росхим».

Согласно установленному графику, приём заявок от потенциальных кандидатов завершится 30 апреля. Период регистрации избирателей откроется 20 апреля и продлится до 29 мая. Непосредственно процедура предварительного голосования запланирована на 25-31 мая.

