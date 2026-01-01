Алёна Бронникова Председателем Общественной палаты Прикамья стал Денис Гатаулин Состоялось первое заседание нового состава Поделиться Твитнуть

Денис Гатаулин / фото: Максим Кимерлинг

Первое заседание нового, седьмого, состава Общественной палаты Пермского края состоялось 11 февраля. На нём был выбран новый председатель. На должность утверждён руководитель АНО «Спортивный клуб айкидо «Династия» и АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Отцы и дети» Денис Гатаулин. 32 члена палаты, присутствовавшие на заседании, за его кандидатуру проголосовали единогласно.

Как сообщалось ранее, в шестом составе Денис Гатаулин был председателем комиссии по развитию институтов гражданского общества и заместителем председателя комиссии по здравоохранению, социальной защите и физкультуре. Его кандидатура была одобрена на федеральном уровне.

Первым заместителем председателя Общественной палаты Прикамья выбран Сергей Большаков (руководит Советом отцов). Зампредами стали Владимир Алистратов и Игорь Папков.

Напомним, Общественная палата обеспечивает взаимодействие жителей, общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления в целях защиты прав и свобод.

В седьмой состав органа вошли 36 человек, 12 из которых были назначены губернатором, 12 — заксобранием, ещё 12 — общественными объединениями региона. Почти половина состава обновилась: 19 человек сохранили свои места, покинули его занимавшая ранее пост председателя Лилия Ширяева, Надежда Беляева, Надежда Агишева, Вячеслав Белов, Зоя Галайда и Ямур Гильмутдинов.

В новый состав по предложению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина включены исполнительный директор благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев, лидер прикамского отделения «Российских студотрядов» Алексей Блюмин, глава прикамского отделения Союза журналистов России и редактор медиагруппы «Магма» Алексей Бурков, председатель краевого совета профсоюзов Михаил Иванов, директор школы «Петролеум+» Артём Исаков, главврач краевой больницы Анатолий Касатов, член совета краевого отделения «Движения первых» Арсений Коротовских, главный редактор по спецпроектам медиагруппы «Магма» Михаил Майоров, участник СВО Александр Маслов, председатель совета реготделения «Движения первых» Александр Мясников, глава краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрий Хохлов и директор «Ресурсного центра добровольчества и благотворительности Пермского края» Алина Ювакаева.

От краевого парламента — Денис Гатаулин, муфтий Пермского края Анвар Аблаев, протоиерей Игорь Ануфриев, участник СВО Дмитрий Вилисов, глава ПРОО «Насмного» Ирина Ермакова, глава Профессионального медицинского сообщества региона Юлия Каракулова, председатель краевой организации ветеранов Надежда Максютенко, глава краевого общества инвалидов Надежда Романова, глава «Национально-культурной автономии татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, начальник бюро АО «Пермский завод «Машиностроитель» Кирилл Шайдулин, глава исполкома краевого отделения «Боевое братство» Ирик Шигабутдинов и директор филиала ВГТРК «ГТРК Пермь» Игорь Южанинов.

От местных общественных объединений вошли первый замглавы палаты Владимир Алистратов, глава прикамского отделения ВОД «Отцы России» Сергей Большаков, художественный руководитель пермского хора «Млада» Ольга Выгузова, директор школы инженерной мысли им. Т.А. Соловьева Игорь Гладнев, экс-замглавы администрации Перми Алексей Грибанов, исполнительный директор БК «Бетсити-Парма» Михаил Дмитриев, замруководителя Ресурсного центра поддержки территориальных общественных самоуправлений региона Елена Курицына, региональный координатор проектов «Чистая страна» и «Защита животного мира» Вячеслав Марков, замглавы палаты Игорь Папков, кандидат политических наук Алёна Садилова, начальник отдела подготовки и развития персонала НПО «Искра» Андрей Шишкин и руководитель ООО «Научный проектно-технологический институт «ОТРЭКС» Айна Якупова.

