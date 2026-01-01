В Общественной палате Прикамья появилась комиссия по поддержке участников СВО Её возглавила Надежда Максютенко Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Общественной палате Прикамья появилась комиссия по вопросам поддержки участников спецоперации. Изменения в структуре совещательного органа были приняты на первом заседании седьмого состава 11 февраля.

«Вызовы современности диктуют изменения в работе самой общественной палаты. После начала специальной военной операции общественная палата принимала активное участие в проработке вопросов помощи участникам СВО и их семей. Но в прошлом составе эти вопросы были распределены по различным комиссиям. Предлагаем создать новую отдельную комиссию по социальным вопросам и поддержке участников СВО», — рассказал председатель палаты Денис Гатаулин.

Председателем комиссии была утверждена глава совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко, её заместителем — глава Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежды Романовой.

Также изменения коснулись ещё трёх комиссий. В частности, комиссия по развитию институтов гражданского общества будет также заниматься вопросами волонтёрства и добровольчества — её возглавила директор АНО «Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края» Алина Ювакаева, заместителем стал председатель региональной общественной организации «Пермское краевое отделение союза журналистов России» Алексей Бурков.

И две комиссии были объединены в одну — комиссию по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию, образованию и делам молодёжи. Как отметил Денис Гатаулин, в шестом составе общественной палаты была создана отдельная комиссия, которая занималась вопросами защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, однако их невозможно рассматривать в отрыве от патриотического воспитания и образования, поэтом было решено объединить эти вопросы.

Председателем комиссии стал директор МАОУ «Школа Инженерной Мысли» им. П.А. Соловьева в Перми Игорь Гладнев. Заместителем среди двух кандидатур — председателя регионального отделения «Движение первых» Александра Мясникова и экс-замглавы мэрии Перми Алексея Грибанова — большинством голосов был выбран Александр Мясников.

Остальные комиссии остались без значительных изменений. Комиссию по развитию экономики и инфраструктуры возглавил начальник отдела подготовки развития персонала НПО «Искра» Андрей Шишкин, его заместителем стала глава архитектурно-строительного направления ООО «Научно-проектный институт «Ортэкс» Айна Якупова.

Председателем комиссии по здравоохранению, физической культуре и спорту осталась председатель правления ПКОО «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова, заместителем председателя был выбран исполнительный директор БК «Бетсити Парма» Михаил Дмитриев. Председателем комиссии по организации общественного контроля и взаимодействию с ОНК остался главный редактор по спецпроектам медиагруппы «Магма» Михаил Майоров, его заместителем стал экс-председатель Молодёжного парламента при краевом заксобрании Арсений Коротовских.

Руководителями комиссий по экологии и охране окружающей среды и по культуре и развитию информационного сообщества были переизбраны председатель совета пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов и директор филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «Пермь» Игорь Южанинов. Заместителями были выбраны руководитель регионального отделения Российского экологического общества Вячеслав Марков и Игорь Гладнев. На должность зампредседателя комиссии по культуре также предлагалась кандидатура художественного руководителя пермского хора «Млада» Ольги Выгузовой, однако она заявила о самоотводе.

Как ранее писал «Новый компаньон», председателем седьмого состава краевой общественной палаты стал руководитель АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Отцы и дети» Денис Гатаулин. Первым заместителем был выбран директор МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» Перми Сергей Большаков, на должность заместителей были выбраны экс-депутаты краевого парламента Владимир Алистратов и Игорь Папков.

