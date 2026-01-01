Проект планировки участка под парковку в Верхних Муллах в Перми утверждён Плоскостная перехватывающая стоянка будет рассчитана на 65 мест

Фото: ГБУ "УДП"

Власти Прикамья утвердили проект планировки территории в м/р Верхние Муллы в Перми для организации плоскостной перехватывающей стоянки для легковых автомобилей. Проект запланирован в рамках реконструкции ш. Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку.

Объект будет расположен вдоль ш. Космонавтов на участке между улицами 2-й Красавинской и Верхнемуллинской и предназначен для парковки легковых автомобилей посетителей общественно-делового комплекса. Его площадь составит 2,2 тыс. кв. м. Заезд запроектирован со стороны ул. 1-й Красавинской.

Предусмотрено устройство 65 парковочных мест, в том числе шести мест для людей с инвалидностью. Для снижения уровней шума будут установлены комбинированные шумозащитные экраны высотой 3 м.

Для выполнения работ будет изъят земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м на ш. Космонавтов, 347 с расположенным на нём сооружением. В данный момент здесь разрешено строительство магазинов и торговых комплексов, разрешённый вид использования планируется изменить на «Земельные участки (территории) общего пользования».

О том, что на выезде из центра Перми по ш. Космонавтов планируется обустроить перехватывающую парковку «Новый компаньон» сообщал в феврале.

Позже стало известно, что Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по реконструкции ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку. В рамках работ также запланировано строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской. Завершение работ намечено на 2032 год.

В апреле был объявлен электронный конкурс на выполнение работ первого этапа реконструкции. Стоимость оценили в 4,1 млн руб.

