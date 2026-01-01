На шоссе Космонавтов в Перми появится плоскостная перехватывающая стоянка Планируется организовать 65 парковочных мест Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

На ш. Космонавтов в Перми планируется обустроить плоскостную перехватывающую стоянку на 65 парковочных мест. Как стало известно «Новому компаньону», она будет находиться в Верхних Муллах, рядом с остановкой общественного транспорта на выезде из центра.

Площадь парковки составит 2,2 тыс. кв. м. Здесь также предусмотрят тротуар (327 кв. м в целом) и газон (около 450 кв. м). Параметры могут измениться при проработке проекта.

Объект запланирован в рамках реконструкции ш. Космонавтов на участке от ул. Свиязева до моста через Мулянку со строительством двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской. Автомобильная дорога будет относиться к улице общегородского значения регулируемого движения второго класса.

Осенью «Новый компаньон» сообщал, что сроки и стоимость реконструкции участка ш. Космонавтов изменились. Согласно новой утверждённой адресной инвестпрограмме региона, работы планируется завершить не в 2029 году, как планировалось ранее, а в 2032-м, при этом стоимость выросла на 32%, до 12,1 млрд руб.

