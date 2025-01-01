Алёна Бронникова Реконструкция шоссе Космонавтов до моста через Мулянку завершится в 2032 году Ранее планировалось реализовать проект до 2029 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сроки и стоимость реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку со строительством двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской в Перми вновь планируется изменить. Такие данные следуют из проекта новой адресной инвестиционной программы края.

В частности, действующей программой сроки реализации проекта указаны с 2018 по 2029 год, стоимость в текущих ценах — почти 9,2 млрд руб. Новым документом сроки реализации устанавливаются по 2032 год, а стоимость увеличивается на 32%, до 12,1 млрд руб.

К началу 2025 года сумма освоенных средств по проекту составляла 420,7 млн руб., в течение года запланировано освоение ещё 21,6 млн руб., средств на 2026 год по данному направлению не предусмотрено. Финансирование из краевого бюджета возобновится с 2027 года, каждый год будет направляться более 2 млрд руб.

Общая протяжённость работ — оценочно 2,25 км. Сметная стоимость проекта составляет 7,4 млрд руб. В сентябре прошлого года в текущих ценах она выросла почти на четверть.

В прошлом году власти выбрали подрядчика для сноса зданий и строений для реализации проекта. Контракт был заключён с ООО «Техдоргрупп» на 18,26 млн руб.

