Алёна Бронникова Сносом сооружений для реконструкции шоссе Космонавтов в Перми займётся «Техдоргрупп» Стоимость контракта составит 18,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Перми выбрали подрядчика для сноса зданий и строений в рамках реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, победителем открытого конкурса стала пермская компания ООО «Техдоргрупп».

Начальная цена контракта составляла 19,22 млн руб. Согласно опубликованному на сайте госзакупок протоколу подведения итогов, на участие была подана только одна заявка. Участник предложил выполнить работы за 18,26 млн руб.

Работы по сносу объектов должны быть выполнены с 25 ноября 2024-го по 24 февраля 2025 года. В перечень объектов вошли капитальные жилые и нежилые здания и сооружения (13,22 тыс. куб. м), некапитальные объекты, в том числе разборка овощных и выгребных ям (3,85 тыс. куб. м), 10 индивидуальных металлических и один бетонный гараж, рекламные конструкции (8,5 куб. м), фундаменты и бетонные площадки (444,25 куб. м), один шлагбаум, семь остановок, демонтаж заборов (7,43 тыс. кв. м) и металлических оград (3,96 тыс. м).

Помимо расширения ш. Космонавтов, проектом предусматривается строительство развязки на пересечении улиц Промышленной и Оверятской в двух уровнях. Общая протяжённость составляет 2,25 км. Работы ведутся с 2018 года. Стоимость проекта в текущих ценах составляет почти 9,2 млрд руб. Работы должны завершиться до 2029 года.

ООО «Техдоргрупп» также ведёт строительство нового участка набережной Перми — от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов», ремонт моста через Егошиху на автодороге Стахановская—Ива.

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