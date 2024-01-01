Мост через Егошиху в Перми за 78 млн отремонтирует «Техдоргрупп» Работы стартуют в мае 2025 года Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

Власти Пермского края выбрали подрядчика для ремонта моста через Егошиху на автодороге Стахановская—Ива в Свердловском районе Перми. Работы за 78,5 млн руб. (это начальная цена аукциона) выполнит ООО «Техдоргрупп». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Контракт с подрядчиком подписан 23 сентября.

В конкурсной документации сказано, что в рамках ремонта моста длиной 290,8 м предстоит заменить деформационные швы, отремонтировать покрытие проезжей части и барьерные ограждения. Отмечается, что интенсивность движения транспортного потока по правой стороне моста составляет 21 150 автомобилей, а по левой — 19 950.

Работы должны стартовать не позднее 1 мая 2025 года, а завершиться до 20 августа 2025 года.

Год последнего ремонта объекта — 2008-й.

Зимой власти уже объявляли конкурс на этот объект. Тогда максимальная цена работ была намного скромнее — 42,3 млн руб.

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