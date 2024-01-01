Олег Антонов Ремонт моста через Егошиху в Перми оценили в 42 млн рублей Работы начнутся в мае 2025 года Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

Власти Пермского края объявили конкурс на поиск подрядчика для ремонта моста через реку Егошиха на автодороге Стахановская—Ива в Свердловской районе Перми. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 4 марта. Начальная (максимальная) цена контракта — 42 млн 315 тыс. руб. Дата подведения итогов определения исполнителя работ — 7 марта.

В конкурсной документации сказано, что в рамках ремонта моста длиной 290,8 м предстоит заменить деформационные швы, отремонтировать покрытие проезжей части и барьерные ограждения. Приводится любопытный факт: интенсивность движения транспортного потока по правой стороне моста составляет 21 150 автомобилей, а по левой — 19 950.

Работы должны стартовать не позднее 1 мая 2025 года, а завершиться до 2 июля 2025 года.

Год последнего ремонта объекта — 2008-й.

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