Алёна Бронникова Снос зданий для реконструкции шоссе Космонавтов оценили в 19 млн рублей Работы планируется закончить к февралю 2025 года Поделиться Твитнуть

Проект развязки на шоссе Космонавтов

Архив ИД «Компаньон»

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края ищет подрядчика для сноса строений в рамках реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 19,2 млн руб. Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 6 ноября. Итоги подведут 11 ноября.

Согласно документам, работы по сносу зданий и сооружений должны быть выполнены с 25 ноября 2024-го по 24 февраля 2025 года.

Кроме того, как обращает внимание ИА «Текст», краевой минтранс опубликовал распоряжение об изъятии ещё одного объекта недвижимого имущества для государственных нужд Прикамья — для реконструкции участка на ш. Космонавтов. Как указано документе, власти изымут жилой дом по ш. Космонавтов, 245. По данным кадастровой карты, год постройки — 1954, площадь — 27,3 кв. м.

Помимо расширения ш. Космонавтов, проектом предусматривается строительство развязки на пересечении улиц Промышленной и Оверятской в двух уровнях. Общая протяжённость составляет 2,25 км. Работы ведутся с 2018 года. После разработки проекта власти приступили к изъятию земельных участков.

Как писал ранее «Новый компаньон», стоимость проекта в текущих ценах составляет почти 9,2 млрд руб. Работы должны завершиться до 2029 года.

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