Алёна Бронникова Власти Прикамья изымут два участка для строительства развязки в Верхних Муллах Изымаемая площадь составит 0,1 га Поделиться Твитнуть

Проект развязки на шоссе Космонавтов

Для реконструкции шоссе Космонавтов в Перми от ул. Свиязева до моста через Мулянку власти Пермского края изымут два земельных участков и расположенный на одном из них жилой дом. Согласно распоряжению правительства региона, опубликованному на сайте минтранса, работы включают в себя строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской.

Министерство транспорта Прикамья в течение 10 календарных дней должно уведомить правообладателей изымаемых объектов. После подписания трёхстороннего соглашения с ними и Управлением автомобильных дорог и транспорта права на обладание землёй перейдут в краевую собственность.

Общая площадь участков составляет 13,8 тыс. кв. м, а изымаемая часть составит 1,4 тыс. кв. м. В их число вошли 449 кв. м земли рядом с домом по шоссе Космонавтов, 166 (ЖК «Великан»), сам дом затронут не будет. А также весь участок с объектом недвижимости по шоссе Космонавтов, 216. Расположенный здесь деревянный жилой дом, который, по данным «2ГИС», был построен в 1938 году, теперь находится в аварийном состоянии.

Работы по реконструкции на данном участке ведутся уже несколько лет. Конкурс на разработку проектной документации был проведён в 2018 году. Летом прошлого года правительство Пермского края изъяло ещё пять участков для обновления шоссе Космонавтов и строительства развязки площадью 2,2 тыс. кв. м. В их число вошли территории у «Дома мебели Турбиных», за ТЦ «Кольцо» рядом с Мулянкой и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.