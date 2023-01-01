Алёна Бронникова

Для реконструкции шоссе Космонавтов власти Прикамья изымут пять земельных участков

Их общая площадь составляет 2,2 тысячи квадратных метров

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реконструкция шоссе Космонавтов

  Архив ИД «Компаньон»

Для реконструкции ш. Космонавтов в Перми от ул. Свиязева до моста через Мулянку краевые власти изымут пять земельных участков и расположенные на них объекты недвижимости. Согласно распоряжению правительства Прикамья, работы включают в себя строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской.

Министерство транспорта Прикамья в течение 10 дней должно уведомить правообладателей изымаемого участка. После подписания трёхстороннего соглашения с ними и Управлением автомобильных дорог и транспорта права на обладание землёй перейдут в краевую собственность.

Общая площадь участков — 7,2 тыс. кв. м, а изымаемая часть составит 2,2 тыс. кв. м. В их число вошли 15 кв. м земли рядом с «Домом мебели Турбиных», участок размером 729 кв. м через дорогу от «Леруа Мерлен» — на пересечении улиц Свиязева и Мира — с находящимся на нём частным домом и три участка на территории за ТЦ «Кольцо» рядом с Мулянкой.

Конкурс на разработку проектной документации по реконструкции этого отрезка ш. Космонавтов в 2018 году выиграло московское ОАО «Институт «Гипростроймост», контракт был заключён на 45,1 млн руб. Сами работы предполагалось провести в 2020-2021 годах.


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