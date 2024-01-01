Алёна Бронникова
В Перми почти на четверть выросла стоимость строительства развязки в Верхних Муллах
В текущих ценах проект стоит 9,2 млрд рублей
Стоимость реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через р. Мулянку со строительством транспортной двухуровневой развязки в Перми вырастет почти на четверть. Такие данные следуют из опубликованного на сайте краевого правительства проекта актуализированной Адресной инвестиционной программы (АИП) до 2030 года.
В документе сообщается, что стоимость проекта в текущих ценах составляет почти 9,2 млрд руб., в АИП 2023 года общая стоимость оценивалась в 7,4 млрд руб., рост цен составил 24%. На 1 января 2024 года в проект было вложено 405 млн руб. На текущий год запланированы 17,3 млн руб., в 2025-м — 210 млн руб. В 2026 году будут освоены 1,3 млрд руб. Работы должны завершиться до 2029 года.
Работы по реконструкции на данном участке ведутся с 2018 года. После разработки проекта для его реализации власти приступили к изъятию земельных участков.
Помимо обновления ш. Космонавтов, проектом предусматривается строительство развязки на пересечении улиц Промышленной и Оверятской в двух уровнях. Общая протяжённость составляет 2,25 км.
Как писал ранее «Новый компаньон», краевое правительство также приняло решение о перераспределении финансирования проекта в связи с уточнением графика производства работ. Так, документом предлагается перенести запланированные на 2026 год расходы в размере 48,5 млн руб. на 2029 год. Согласно проекту актуализированной АИП, в 2027 и 2028 годах на проект выделят 2,7 и 2,6 млрд руб. соответственно, а в 2029-м — оставшиеся 1,8 млрд руб.
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