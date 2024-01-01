Алёна Бронникова В Перми почти на четверть выросла стоимость строительства развязки в Верхних Муллах В текущих ценах проект стоит 9,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Проект развязки на шоссе Космонавтов

Архив ИД «Компаньон»

Стоимость реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через р. Мулянку со строительством транспортной двухуровневой развязки в Перми вырастет почти на четверть. Такие данные следуют из опубликованного на сайте краевого правительства проекта актуализированной Адресной инвестиционной программы (АИП) до 2030 года.

В документе сообщается, что стоимость проекта в текущих ценах составляет почти 9,2 млрд руб., в АИП 2023 года общая стоимость оценивалась в 7,4 млрд руб., рост цен составил 24%. На 1 января 2024 года в проект было вложено 405 млн руб. На текущий год запланированы 17,3 млн руб., в 2025-м — 210 млн руб. В 2026 году будут освоены 1,3 млрд руб. Работы должны завершиться до 2029 года.

Работы по реконструкции на данном участке ведутся с 2018 года. После разработки проекта для его реализации власти приступили к изъятию земельных участков.

Помимо обновления ш. Космонавтов, проектом предусматривается строительство развязки на пересечении улиц Промышленной и Оверятской в двух уровнях. Общая протяжённость составляет 2,25 км.

Как писал ранее «Новый компаньон», краевое правительство также приняло решение о перераспределении финансирования проекта в связи с уточнением графика производства работ. Так, документом предлагается перенести запланированные на 2026 год расходы в размере 48,5 млн руб. на 2029 год. Согласно проекту актуализированной АИП, в 2027 и 2028 годах на проект выделят 2,7 и 2,6 млрд руб. соответственно, а в 2029-м — оставшиеся 1,8 млрд руб.

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