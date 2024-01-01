Алёна Бронникова Финансирование строительства развязки в Верхних Муллах в Перми перенесут на 2029 год Работы по данному проекту ведутся уже несколько лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В бюджет Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов планируют внести правки в отношении финансирования проекта реконструкции участка шоссе Космонавтов в Перми. Соответствующая информация содержится в финансово-экономическом обосновании законопроекта, опубликованном на сайте краевого ЗС.

Речь о проекте реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку со строительством двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской.

Документом предлагается уменьшить в 2026 году запланированные на реализацию данного проекта расходы на 48,5 млн руб. с дальнейшим их перераспределением на 2029 год. Отмечается, что данное предложение связано с уточнением графика производства работ.

Работы по реконструкции на данном участке ведутся уже несколько лет. Конкурс на разработку проектной документации был проведён в 2018 году. Летом прошлого года правительство Пермского края изъяло пять участков площадью 2,2 тыс. кв. м. В их число вошли территории у «Дома мебели Турбиных», за ТЦ «Кольцо» рядом с Мулянкой и др.

Зимой текущего года краевые власти распорядились изъять ещё два земельных участка площадью 1,4 тыс. кв. м и расположенный на одном из них аварийный жилой дом: земли рядом с ЖК «Великан» и участок по ш. Космонавтов, 216.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.