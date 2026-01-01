Госэкспертиза одобрила проект реконструкции шоссе Космонавтов в Перми
На участке планируется двухуровневая развязка
Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку включительно в Перми. Информация опубликована в ЕГРЗ.
Заключение экспертизы было выдано 12 февраля. Документацию подготовил Ульяновский филиал ОАО «Институт Гипромостстрой». В качестве застройщика выступает УАДиТ Пермского края.
Напомним, в рамках реконструкции участка ш. Космонавтов запланировано также строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской. Завершение работ намечено на 2032 год, общая стоимость на данный момент оценивается в 12,1 млрд руб. Начало работ ожидается в 2026 году.
Кроме того, на ш. Космонавтов обустроят плоскостную перехватывающую стоянку на 65 парковочных мест. Она будет находиться в Верхних Муллах, рядом с остановкой общественного транспорта на выезде из центра. Её площадь составит 2,2 тыс. кв. м. Власти поручили разработать проект планировки территории.
