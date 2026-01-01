Госэкспертиза одобрила проект реконструкции шоссе Космонавтов в Перми На участке планируется двухуровневая развязка Поделиться Твитнуть

Проект развязки на шоссе Космонавтов

Архив ИД «Компаньон»

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по реконструкции участка ш. Космонавтов от ул. Свиязева до моста через Мулянку включительно в Перми. Информация опубликована в ЕГРЗ.

Заключение экспертизы было выдано 12 февраля. Документацию подготовил Ульяновский филиал ОАО «Институт Гипромостстрой». В качестве застройщика выступает УАДиТ Пермского края.

Напомним, в рамках реконструкции участка ш. Космонавтов запланировано также строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской. Завершение работ намечено на 2032 год, общая стоимость на данный момент оценивается в 12,1 млрд руб. Начало работ ожидается в 2026 году.

Кроме того, на ш. Космонавтов обустроят плоскостную перехватывающую стоянку на 65 парковочных мест. Она будет находиться в Верхних Муллах, рядом с остановкой общественного транспорта на выезде из центра. Её площадь составит 2,2 тыс. кв. м. Власти поручили разработать проект планировки территории.

