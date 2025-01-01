Шоссе Космонавтов у ТРЦ «Планета» в Перми планируют расширить до шести полос К работам приступят в 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируют расширить участок ш. Космонавтов рядом с ТРЦ «Планета» до шести полос. Речь об участке от ул. Промышленной до кольца на пересечении с ул. Архитектора Свиязева. Об этом во время прямого эфира ВКонтакте 25 ноября сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он отметил, что ведётся большая подготовительная работа для расширения данного участка дороги и решения проблемы с заторами — изымаются земельные участки, демонтируются старые жилые здания.

«Стоит задача перед министерством транспорта расторговать в ближайшее время реконструкцию этой дороги. Это достаточно капиталоёмкий проект. Он будет реализовываться поэтапно. Задача - в ближайшие годы сделать шестиполосное движение с путепроводами, чтобы этот дорожный отрезок можно было беспрепятственно проезжать в любое время суток. Мы рассчитываем, что в следующем году стройка начнётся», — рассказал он.

Глава региона также отметил, что до конца года запланировано техническое открытие движения по путепроводу на ул. Карпинского в Перми, завершить все работы и, в том числе, восстановить трамвайное сообщение Индустриального района с центром города. В следующем году продолжатся работы по строительству ул. Строителей, автодороги ТР-53 в Перми, трассу Соликамск—Березники, новую дорогу в Губахе. Окончание строительства второй очереди моста через Егошиху в Перми он анонсировал на 2027 год.

