Дни всех влюблённых

В декабре ресторану «Тайная В» исполнился год. Владельцы решили, что вместо того чтобы чинно пить просекко в ресторане, надо устроить настоящее веселье там, куда обычно вход закрыт, — в подвале под "Тайной В" на ул. 25 Октября, 45, и отметить это дело в формате камерной вечеринки без лишней суеты, с правильной музыкой и коктейлями. В программе: живое выступление elcapitan!, welcome drink для правильного настроя, два бара с авторскими коктейлями, два DJ-сета.

«Травиата» — это история о хрупком человеческом счастье, которое вспыхивает внезапно и оказывается недолговечным. В центре оперы — тонкое движение души: надежда, вера в любовь, страх утраты и готовность к жертве. Блеск светской жизни здесь лишь оболочка, за которой скрывается подлинная искренность чувств и трагедия человеческой судьбы. 13 февраля опера Джузеппе Верди прозвучит в концертном формате под управлением Владимира Ткаченко. В партии Виолетты — Надежда Павлова, Альфред — Давид Есаян, Жорж Жермон — солист Новосибирской оперы Павел Анциферов.

Французская «Новая волна» стала источником, из которого выросло кино последних десятилетий: от независимых дебютов до фестивальных хитов. Режиссеры отказались от предыдущих правил, вывели камеру на улицу и научили кино говорить о повседневности. В программу уикенда вошли картины, изменившие представление о том, каким может быть кинематограф: свободным, личным, открытым к эксперименту и диалогу со зрителем. Франсуа Трюффо («Жюль и Джим») работает с памятью и личной историей, превращая частное переживание в универсальное; Аньес Варда («Клео от 5 до 7») соединяет документальное наблюдение и художественную форму, исследуя течение времени и присутствие человека в реальности; Жан-Люк Годар («Банда аутсайдеров») изобретает новый монтаж, позволяет актерам быть естественными и превращает импровизацию в само собой разумеющийся метод съемки.

В пространстве выставки «Голгофа патриарха Тихона» в исполнении хора «Покров» Пермской духовной семинарии (руководитель Ольга Морозова) прозвучат песнопения православного богослужения. Ведущие концерта расскажут, для чего предназначен тот или иной акафист, стихира или тропарь, в какой момент службы исполняется и что призван передать. Кроме того, прозвучат православные стихи и духовные сочинения современных композиторов. По окончании — экскурсия по выставке «Голгофа патриарха Тихона», экскурсовод — Александра Белозёрова. В семейной творческой мастерской Исторического парка состоится мастер-класс «Учимся мудрости» по созданию лэпбука, памятной сувенирной книжечки по мотивам выставки.

Более 40 любителей фигурного катания из Перми, Соликамска, Березников, Губахи и других городов покажут свои программы. Оценивать выступления будут легендарные фигуристы Илья Авербух, Максим Шабалин, Валентина Тюкова, Полина Генсон. Торжественное открытие с участием звёзд фигурного катания состоится 14 февраля в 14:20, в 15:00 пройдёт выступление участников первого отборочного этапа, в 17:00 будут объявлены финалисты из числа конкурсантов первого дня. Выступления конкурсантов второго дня начнутся 15 февраля в 13:30. В 16:00 состоится мастер-класс по фигурному катанию с бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года Максимом Шабалиным. В 17:00 будут объявлены имена финалистов второго дня.

14 февраля — не только Валентинов, но и Трифонов день. Этот день считается рубежом между зимой и весной («перезимник» — перезимовали), когда февраль «холодом дует, но весну чует». Раньше говорили: «Каков Трифон, таков и оставшийся февраль». В Ерёмичах в этот день будут гадать на погоду: если звезд много — весна задержится; если пойдет снег — жди дождливую весну; если вечером ясно, но лег туман — скоро потеплеет. Кроме того, в программе живая музыка (скрипка), специальный ужин от шефа: пате из утиной печени с желе из уральской вишни, ржаная тарталетка с обвинским судаком, зразы из козленка в бруснике и пончик с облепиховым муссом; мастер-класс по декорированию кормушек для птиц.

В фойе театра вас ждет уникальный творческий союз Екатерина Романова, Максим Иванчин и Андрей Никулин будут петь и рассказывать истории. Живая музыка, откровенные истории и диалог с залом. Это встреча о любви во всех ее проявлениях: светлой, сложной, смешной и вечной.

Предпремьерный показ фильма «Красавица» — трогательной истории о милосердии и любви ко всему живому, основанной на реальных событиях. Декабрь 1941 года. Ленинград. Блокада. Главный герой вместе с другими сотрудниками зоопарка спасает от обстрелов животных. Люди сами находятся на грани жизни и смерти, но не бросают бегемотиху по кличке Красавица. Фильм лично представит режиссёр Антон Богданов.

В День святого Валентина — новый концерт «Прекрасной музыки» от пианиста Германа Мархасина и ведущего Богдана Королька. На этот раз с ними выступит меццо-сопрано Елена Бирюзова, солистка Урал Оперы. Название праздничной программы не обманывает — все её герои переживают любовь, но все влюблённые счастливы (и несчастливы) по-своему. Рихард Вагнер начинает роман с женой своего покровителя и пишет песни на её стихи. Франц Шуберт рисует счастливую любовь рыбака, правда, едва ли счастлив сам. Влюблённым Ромео и Джульетте, балетным героям Сергея Прокофьева, даже предстоящая разлука нипочём. И в опере Родиона Щедрина под названием «Не только любовь» речь идёт, конечно же, только о ней. В программе: Рихард Вагнер — «Пять стихотворений Матильды Везендонк»; Франц Шуберт — «Счастливая любовь рыбака», «Она была здесь»; Сергей Прокофьев — «Ромео и Джульетта перед разлукой» из балета «Ромео и Джульетта»; Микаэл Таривердиев — Вокальный цикл на стихи Беллы Ахмадулиной; Родион Щедрин — Ария и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»; Сергей Прокофьев — Медленный вальс из балета «Золушка».

Прямиком из Кении — Lisa Lyanga, певица, в чьём голосе слышны ритмы саванны, духовная глубина госпела и душа афро-соула. В сопровождении Gorbunov Band её музыка превратится в гипнотическое путешествие. В программе — афро-соул, госпел, world music и мировые хиты в авторской аранжировке с этническими кенийскими мотивами. Истории, которые будут спеты на суахили и английском, понятны без перевода.

Эстрадно-джазовая певица, сонграйтер, участница музыкальных телепроектов, полуфиналистка высшей лиги КВН Анжелика Муратова (Москва) в сопровождении гитариста, известного преподавателя классической гитары Артёма Постаногова исполнит песни о любви — как популярные и всем известные, так и новые — собственного сочинения.

Историю безответной любви известного композитора можно прочувствовать в сонате для фортепиано №14, или, как её назвали позднее, «Лунной сонате». Бетховен был влюблён в юную графиню, свою ученицу, и хотел жениться на ней. Композитор посвятил «Лунную сонату» именно ей. Но Джульетта вышла замуж за композитора Венцеля Галенберга — богатого, но не очень талантливого. Бетховен продолжал хранить её портрет вместе со знаменитым «Гейлигенштадтским завещанием». «Лунная соната» до сих пор остаётся одним из самых исполняемых и цитируемых произведений в истории музыки. В свете свечей солист симфонического оркестра Пермского театра оперы и балет, лауреат международных конкурсов Алексей Сучков (фортепиано) исполнит медленные части сонат Моцарта, Бетховена и пьесы Брамса.

Первое Пермское Беговое объявляет о возобновлении популярного проекта городских экскурсий. Серию бесплатных встреч откроет лыжная прогулка-интенсив в Черняевском лесу. Первая встреча ориентирована как на новичков, так и на любителей. Участники под руководством эксперта пройдут по познавательно-физкультурному плану: азы классического лыжного хода и лайфхаки по технике, знакомство с трёхкилометровым маршрутом в Черняевском лесу и правилами пользования лесными трассами, разминка на свежем воздухе и специальный комплекс упражнений лыжника на поляне за СК им. Сухарева. Экскурсию проведет профессиональный тренер спортивного клуба «Кружок» Егор Павлов.

Программа концерта объединяет в себе три совершенно разные грани любви: от дерзкой и ироничной в «Песнях кабаре» Бенджамина Бриттена до роковой и страстной в виртуозной фантазии Александра Розенблата на темы «Кармен» Бизе. Особую глубину вечеру придаст «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина — пронзительный цикл о силе женского чувства, рассказанный искренне и без прикрас. Исполнители: Анастасия Вятскина (меццо-сопрано), Овик Григорян (фортепиано) и Артем Наумов (скрипка).

Экскурсия начнётся с погружения в творческое наследие Василия Каменского — поэта-футуриста, художника, драматурга и одного из первых русских авиаторов. В его музее расскажут о смелых идеях, поисках свободы и полёта, которые опередили своё время и стали частью культурной истории Урала. Затем — Масленица в конном дворе «Подкова»: катание на лошадях верхом и в санях, масленичные хороводы и народные игры, состязания с кнутами, стрельба из лука и бой подушками, торжественное сжигание чучела Масленицы, экскурсия по мини-зоопарку (животных можно погладить и угостить морковкой), катание с горки на тюбингах, фотосессия в народных костюмах, чаепитие с блинами и сгущёнкой. Возвращение в город — в 16:00.

Поэтические чтения «Я в домике» совместно с проектом «Искусство поэзии требует слов» пройдут внутри инсталляции Алексея Сахнова, где собраны разные архитектурные сооружения. «Домики» — это размышление о безопасных, закрытых пространствах от художника, который живёт внутри закрытого учреждения. Во время чтений мы ссылаемся к детскому жесту «я в домике», который позволяет создать своё безопасное пространство в любом месте. Вместе с пермскими поэтами прочитает стихи Тамара Королёва, участница выставки, голос которой можно услышать каждый день внутри инсталляции. Гости могут выбрать роль слушателя и зрителя или принять участие в открытом микрофоне и прочитать свои стихи.

Концертная программа известных артистов Ирины Стачинской (флейта), Александры Скрозниковой (мандолина), Александра Веретенникова (аккордеон) и Михаила Турпанова (фортепиано). Творческий союз музыкантов сложился еще в пору студенчества. Сочетание флейты, мандолины, аккордеона и фортепиано раскрывает новые грани музыки, переложенной для такого необычного состава. Центральное сочинение программы — уникальная транскрипция для флейты, мандолины, аккордеона и фортепиано ярчайшего сочинения Модеста Мусоргского. Состоятся премьеры сочинений современных композиторов Анастасии Дружининой, Яна Круля, Эльмира Низамова и Дениса Хорова.

