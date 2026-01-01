Застройщик пермского Разгуляя отреставрирует исторический мост через Егошиху В зону комплексного развития территории входят два объекта культурного наследия

Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве по управлению имуществом Пермского края, при реализации договора о комплексном развитии территории жилой застройки Разгуляя девелопер обязуется отреставрировать два объекта культурного наследия — «Дом жилой» (ул. Парковая, 11) и мост через Егошиху, широко известный как трамвайный мостик.

Дом по ул. Парковой, 11 — кирпичная постройка второй половины XIX века. В нём расположена широко известная творческая резиденция MaxArt.

Старый трамвайный мост — одно из культовых видовых мест Перми. Он был построен 1924-1925 годах, по нему прошла первая трамвайная линия в Перми. Трамвайное движение по мосту сохранялось до 1959 года. На протяжении последних лет градозащитная общественность неоднократно выражала обеспокоенность состоянием памятника и призывала к его реставрации.

Комплексное развитие территории старого Разгуляя в Перми будет осуществлять федеральный девелопер «Брусника». Напомним, «Брусника» выиграла аукцион на право заключения договора о КРТ в декабре 2025 года. Начальная цена лота составляла 52 млн руб., застройщик предложил 410 млн руб.

В третьем квартале нынешнего года «Брусника» намерена представить рендеры развития территории.

