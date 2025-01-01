Девелопер «Брусника» займётся КРТ Разгуляя и Городских горок Перми Застройщик в ходе торгов предложил 410 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Павел Черепанов

В Перми подвели итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в м/р Городские горки Мотовилихинского района и м/р Разгуляй Ленинского района. Согласно информации, опубликованной пресс-службой минимущества Пермского края, победителем торгов признан девелопер «Брусника».

Начальная цена лота составляла 52 млн руб., застройщик предложил 410 млн руб. Средства с торгов КРТ жилой застройки, в том числе по проекту Разгуляя, направят на расселение ветхого и аварийного жилья и улучшение условий проживания.

Проект включает в себя реновацию пяти несмежных участков с сохранением исторического наследия региона и соблюдением экологических норм. Девелоперу необходимо предоставить помещения для детской школы искусств площадью 1112 кв. м, общественный центр не менее 70 кв. м, создать улично-дорожную сеть. Местоположение школы искусств и общественного центра будет определено мастер-планом в соответствии с документацией по планировке территории. Её вынесут на общественные обсуждения.

«Обязательным условием реализации проекта является разработка двух мастер-планов от разных архитектурных бюро с детально проработанной концепцией. Эксперты, включая министерство, архитекторов и Градсовет, будут всесторонне рассматривать проект. При необходимости в концепцию будут вноситься корректировки в ходе этих экспертных групп», — отмечает заместитель председателя правительства, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

