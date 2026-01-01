Власти Прикамья заключили с застройщиком договор о КРТ на Разгуляе Первые рендеры планируется представить уже в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Прикамья заключило с девелопером «Брусника» договор о комплексном развитии территории в м/р Разгуляй Ленинского района Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках реализации запланирована реновация пяти несмежных участков. Срок реализации — 15 лет со дня заключения договора. На месте запланированных работ археологические изыскания будут проводиться в рамках действующего законодательства. В обязательства девелопера входят предоставление помещений для размещения детской школы искусств площадью 1,1 тыс. кв. м, общественного центра не менее 70 кв. м и создание улично-дорожной сети. Их размещение будет определено мастер-планом.

В данный момент «Брусника» проводит изыскания и приступает к разработке концепций. Первые рендеры компания намерена показать в третьем квартале 2026 года.

Напомним, «Брусника» выиграла аукцион на право заключения договора о КРТ в декабре 2025 года. Начальная цена лота составляла 52 млн руб., застройщик предложил 410 млн руб.

