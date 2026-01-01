Пермский «Молот» продлил контракт с защитником Никита Соколов дебютировал в ВХЛ в минувшем сезоне

Защитник Никита Соколов, дебютировавший в ВХЛ в минувшем сезоне в составе «Молота», продлил контракт с командой. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

«Прошедший сезон стал для Никиты дебютным в рамках Всероссийской хоккейной лиги. В 52 матчах 21-летний защитник набрал 3 (0+3) балла за результативность при показателе полезности «+7», — сообщили в ХК.

Напомним, Никита Соколов до 2022 года играл в клубах, входящих в структуру ярославского «Локомотива». К молодёжной команде «Молот» он присоединился в 2023 году, в общей сложности сыграв 106 игр и заработав 23 результативных очка (6 голов и 17 передач) при коэффициенте полезности «-13». Основной контракт с клубом он заключил в августе 2025-го.

Ранее сообщалось, что в «Молоте» на следующий сезон остаются нападающие Виктор Пластинин и Руслан Галимзянов.

