Пермский ХК «Молот» продлил контракт с нападающим

Пермский «Молот» продолжает формировать состав на новый сезон, продлевая соглашения с игроками, показавшими высокий уровень игры в минувшем чемпионате. Очередным футболистом, оставшимся в команде, стал нападающий Руслан Галимзянов.

Для 25-летнего форварда завершившийся сезон во Всероссийской хоккейной лиге стал наиболее успешным с точки зрения статистики. В 60 проведённых матчах он набрал 19 очков по системе «гол+пас», забросив 9 шайб и сделав 10 результативных передач.

Галимзянов защищает цвета пермского клуба с 2023 года: за это время он сыграл в 143 встречах, отметившись 49 (24+25) баллами за результативность.

Отметим, что ранее «Молот» уже объявил о продлении контракта с другим игроком — защитником Николаем Глуховым, который также подписал новое соглашение с клубом.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.