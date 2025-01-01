Пермский «Молот» подписал контракт с защитником Никитой Соколовым Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Защитник Никита Соколов заключил контракт с пермским ХК «Молот», сообщили в пресс-службе клуба.

Соколов — воспитанник ярославской хоккейной школы. До 2022 года его карьера была связана с клубами, входящими в структуру ярославского «Локомотива».

В 2023 году он присоединился к молодежной команде «Молот». В общей сложности в Молодежной хоккейной лиге 20-летний защитник отыграл 106 игр, заработав 23 результативных очка (6 голов и 17 передач) при коэффициенте полезности «-13».

В новом сезоне Никита Соколов впервые сыграет на профессиональном уровне.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в рамках сотрудничества между клубами нападающий Илья Роговский и защитники Ярослав Лабуткин, Андрей Малявин и Иван Пирогов из ярославского «Локомотива» сыграют за пермский «Молот».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.