Четверо хоккеистов из ярославского «Локомотива» сыграют за пермский «Молот» Это трое защитников и нападающий Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В рамках сотрудничества между клубами, нападающий Илья Роговский и защитники Ярослав Лабуткин, Андрей Малявин и Иван Пирогов из ярославского «Локомотива» сыграют за пермский «Молот».

Роговский, взращенный в ярославской хоккейной школе, большую часть своей карьеры провёл, играя за различные команды, входящие в систему «Локомотива». В сезоне 2020/2021 он впервые вышел на лед в МХЛ в составе «Локо». Всего в МХЛ он отыграл 200 игр, заработав 151 очко (67 голов и 84 передачи) и показав полезность «+72». В предыдущем сезоне Илья выступал за «Лэнгли Ривермен», где в 39 матчах отметился 35 очками (15 голов и 20 передач).

Лабуткин, также воспитанник ярославской хоккейной школы, на протяжении всей своей карьеры представлял команды системы «Локомотива». В прошлом сезоне он впервые сыграл в ВХЛ, выступая за «Молот». В 26 играх 21-летний защитник набрал 6 очков (все передачи).

Малявин, уроженец воронежской хоккейной школы, переехал в Ярославль в 2017 году, где продолжил карьеру в системе «Локомотива». В сезоне 2024/2025 он провёл 37 игр в составе «Молота», заработав 8 очков (2 гола и 6 передач) и показав полезность «+5».

Пирогов, также воспитанник ярославского хоккея, выступал за команды системы «Локомотива» на юниорском и молодежном уровнях. В сезоне 2021/2022 он дебютировал в МХЛ в составе «Локо». Всего в Молодежной хоккейной лиге он провел 193 матча, набрав 35 очков (6 голов и 29 передач). В прошлом сезоне 22-летний защитник дебютировал на взрослом уровне в составе «Молота», сыграв в 39 матчах и набрав 3 очка (все передачи) при показателе полезности «-4».

Напомним, пермский хоккейный клуб «Молот», выступающий в ВХЛ, и клуб из КХЛ «Локомотив» (Ярославль) продлили соглашение о сотрудничестве на сезон 2025/26.

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