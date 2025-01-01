Пермский «Молот» продлил договор о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот», выступающий в ВХЛ, и клуб из КХЛ «Локомотив» (Ярославль) продлили соглашение о сотрудничестве на сезон 2025/26, сообщили в пресс-службе «Молота».

Согласно документу, в следующем сезоне пермская хоккейная команда как фарм-клуб снова будет принимать воспитанников «Локо» в свой состав для участия в чемпионате ВХЛ.

Это традиционная форма сотрудничества между клубами ВХЛ и КХЛ. Ранее «Локомотив» сотрудничал с воронежским «Бураном», пензенским «Дизелем», ХК «Рязань» и тольяттинской «Ладой».

А «Молот» был фарм-клубом череповецкой «Северстали» и хабаровского «Амура».

Сотрудничество пермяков и ярославцев началось с 2021 года и с тех пор не прерывалось.

Напомним, в прошлом сезоне ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

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