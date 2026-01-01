В пермском ХК «Молот» продлили контракт с Виктором Пластининым Он пополнил состав команды перед сезоном 2024/25

Виктор Пластинин остаётся в составе хоккейного клуба «Молот» на следующий сезон — в пресс-службе пермской команды сообщили о продлении контракта с форвардом.

Виктор Пластинин пополнил состав команды перед стартом сезона 2024/25. За «Молот» 30-летний форвард суммарно провёл 132 матча, в которых набрал 56 (20+36) баллов по системе «гол+пас». В прошедшем сезоне на счету Виктора 31 (14+17) балл за результативность при показателе полезности «+1».

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермский «Молот» продолжает формировать состав на новый сезон, продлевая соглашения с игроками, показавшими высокий уровень игры в минувшем чемпионате. Очередным футболистом, оставшимся в команде, стал нападающий Руслан Галимзянов. Он защищает цвета пермского клуба с 2023 года: за это время он сыграл в 143 встречах, отметившись 49 (24+25) баллами за результативность.

Также «Молот» уже объявил о продлении контракта с другим игроком — защитником Николаем Глуховым, который также подписал новое соглашение с клубом.

