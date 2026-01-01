Для ремонта дороги к бизнес-терминалу пермского аэропорта изымут семь участков Общая площадь изъятия составит почти 2,3 га

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Для ремонта дороги к планируемому зданию бизнес-терминала пермского аэропорта изымут семь земельных участков. Как стало известно «Новому компаньону», общая площадь изъятия составит почти 2,3 га.

Объекты расположены на ш. Космонавтов, 441, 445, 449, 453, 453а, под автостоянкой и вдоль ул. Аэродромной. Наибольшую площадь изъятия имеют два участка — 6,9 и 6,7 тыс. кв. м, которые изымаются полностью, наименьшую — 103 и 505 кв. м, которые изымаются частично.

Кроме того, изъятию подлежит часть объекта недвижимого имущества, указанного на кадастровой карте как подъездная дорога с аэровокзальной площадью. Общий размер составляет 5,1 тыс. кв. м, площадь изъятия — 629,6 кв. м.

О планах по реконструкции ул. Аэродромной от ш. Космонавтов до старого терминала аэропорта Большое Савино протяжённостью 0,5 км стало известно в 2025 году. Здесь будут организованы две основные полосы движения, тротуар, парковка для легкового транспорта не менее чем на 300 машино-мест, а также площадка для автобусов, посадки и высадки пассажиров.

Стоимость работ оценивается в 430 млн руб. Ранее сообщалось, что часть средств, запланированных в краевом бюджете на 2026 год, будет перераспределена на 2027-й в связи с процедурой изъятия земельных участков.

В марте 2026 года проектная документация по строительству бизнес-терминала на месте снесённого в 2024 году старого терминала аэропорта прошла экспертизу. Проектом предусмотрено возведение пассажирского терминала и КПП, включая входную группу с досмотром, зоны ожидания, общепита и предполётного досмотра.

