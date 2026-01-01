Часть денег на строительство дорог в Перми перераспределят на 2027 год Причиной стала процедура изъятия участков для реализации проектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Часть финансирования из бюджета Пермского края, направленного на строительство и реконструкцию нескольких дорожных объектов в краевом центре, планируется перенести с 2026 на 2027 год. Как стало известно «Новому компаньону», в текущем году расходы предлагается уменьшить на 611,7 млн руб., а в следующем — увеличить на 697 млн руб.

В краевом министерстве транспорта объяснили, что перераспределение бюджетных средств — обычная практика. «Когда заканчивается один календарный год и начинается другой, все расходные обязательства корректируются и приводятся в соответствие с планами-графиками», — добавили в ведомстве.

Как сообщается в документе, который имеется в распоряжении издания, перераспределение финансирования коснётся проектов строительства третьего моста через Каму, реконструкции ул. Соликамской на участке от ул. Первомайской до пл. Восстания, а также реконструкции ул. Аэродромной на участке от ш. Космонавтов до терминала аэропорта Большое Савино. Причина связана с процедурой изъятия земельных участков.

На строительство моста с 2026 на 2027 год перераспределят 500 млн руб. Всего, согласно Адресной инвестиционной программе Пермского края (АИП), утверждённой в октябре 2025 года, стоимость работ оценивается в 85,8 млрд руб. Объём бюджетных ассигнований на 2026 год запланирован в 23,9 млрд руб., из которых средства краевого бюджета составляют 1 млрд. На 2027 год было запланировано 34,3 млрд руб., из них 761,9 млн руб. краевых средств. Таким образом, сумма бюджетных ассигнований в 2027 году вырастет до 1,2 млрд руб.

Реконструкция участка ул. Соликамской оценивается в 22,2 млрд руб. В АИП на 2026 год запланированы бюджетные ассигнования в размере 500 млн руб. Из них на 2027 год планируется перераспределить 100 млн руб. Как пояснили в краевом минтрансе, это средства на изъятие земельных участков и недвижимости, а также снос объектов в целях подготовки территории к будущей реконструкции.

Стоимость обновления ул. Аэродромной составляет 430 млн руб. Из бюджета региона на работы в 2026 году планировалось выделить 54,6 млн, в 2027-м — 275,3 млн руб. Объём средств, который запланирован к перераспределению, составит 43,8 млн руб.

Напомним, третий мост через Каму с подходами будет построен поэтапно. В прошлом году были завершены работы по реконструкции пл. Гайдара — первый этап строительства. В конце года краевые власти поручили УАДиТ подготовить проекты планировки и межевания территории для возведения сооружения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.