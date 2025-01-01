Для строительства третьего моста через Каму в Перми подготовят проект планировки Документация должна быть готова в феврале 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми для строительства третьего моста через Каму подготовят документацию планировки территории. Соответствующий приказ опубликовало краевое минимущества. Срок подготовки — до 28 февраля 2026 года.

«Краевому государственному бюджетному учреждению «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края обеспечить подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Каму с подходами» за счёт средств бюджета Пермского края», — сообщается в приказе.

Документация планировки территории должна будет включать проект планировки территории с графической частью, положение о размещении линейных объектов, материалы по обоснованию проекта планировки территории с графической частью и пояснительной запиской, проект межевания территории — графическая и текстовая части, а также материалы по обоснованию проекта.

Ориентировочная площадь территории, в отношении которой будут разрабатываться проект межевания и проект планировки, составляет 73,38 га. Документ необходим для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования и зон планируемого размещения объектов капстроительства, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что проект возведения третьего моста через Каму будет реализован поэтапно. В первый из шести этапов вошли работы по переустройству площади со светофорным регулированием. Далее предполагается непосредственно строительство моста с подходами, затем реконструкция транспортных узлов на правом и левом берегах, а также строительство эстакады на пл. Гайдара и реконструкция подходов на ул. Екатерининской и Окулова. В 2025 году были завершены работы в рамках первого этапа.

