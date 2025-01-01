Алёна Бронникова Власти рассказали, когда построят проезды к тоннелям на площади Гайдара в Перми Работы запланированы вместе с реконструкцией улицы Екатерининской Поделиться Твитнуть

В пермских соцсетях пользователи обратили внимание на то, что пл. Гайдара после реконструкции не соответствует опубликованным ранее изображениям, визуализирующим этапы строительства третьего моста через Каму. Согласно проекту, на пл. Гайдара планируется обустроить разрезное кольцевое пересечение для проезда к тоннелям.

Как пояснили «Новому компаньону» в Министерстве транспорта Пермского края, в визуализации этапов проекта была допущена ошибка. В данный момент завершены работы только первого этапа, тогда как строительство проездов будет выполнено в рамках пятого этапа.

«Ошибка была допущена в части визуализации этапов проекта. На слайде ошибочно указаны сквозные проезды к тоннелям. Они не входят в этап № 1 по реконструкции развязки на пл. Гайдара. Как пояснили в отделе проектирования краевого Управления дорог, данные проезды предполагается построить на этапе № 5 проекта, который включает также реконструкцию ул. Екатерининской со строительством путепровода над пл. Гайдара», — поделились в ведомстве.

"Новый компаньон" запросил информацию о сроках выполнения. На момент публикации комментарий не был получен.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что проект возведения третьего моста через Каму будет реализован поэтапно. В первый из шести этапов вошли работы по переустройству площади со светофорным регулированием. Далее предполагается непосредственно строительство моста с подходами, затем реконструкция транспортных узлов на правом и левом берегах, а также строительство эстакады на пл. Гайдара и реконструкция подходов на ул. Екатерининской и Окулова.

В прошлом году был выбран подрядчик на выполнение первого этапа работ. Им стало АО «Уралмостострой», цена контракта составила 861,9 млн руб. Работы были завершены в этом году.

Ранее сообщалось, что проект строительства третьего моста через Каму в Перми обсуждался на Транспортной неделе в Москве. Глава краевого минтранса Сергей Вешняков рассказал, что власти региона представили отчёт о завершении начальной фазы реализации и подготовке площадки для дальнейших этапов строительства.

