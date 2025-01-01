Строительство третьего моста через Каму в Перми обсудили с федеральными властями Цена проекта оценивается в 77,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Вопрос сооружения третьего моста через Каму стал предметом обсуждения в рамках Транспортной недели, проходившей в Москве 15-20 ноября. Об этом сообщил глава краевого минтранса Сергей Вешняков во время заседания регионального правительства.

По его словам, старт реализации проекта по возведению важного для краевой столицы объекта рассмотрен на встрече с недавно назначенным заместителем министра транспорта РФ Игорем Костюченко. Глава минтранса Прикамья рассказал, что власти региона представили отчёт о завершении начальной фазы реализации и подготовке площадки для дальнейших этапов строительства. По итогам переговоров была достигнута договоренность о необходимости выполнения всех стадий проекта.

Как ранее писал «Новый компаньон», мостовой переход должен соединить ул. Окулова на левом берегу Камы и ул. Борцов Революции на правом. В 2024 году подрядчик уже начал выполнять первый этап работ — по строительству транспортной развязки на пл. Гайдара. В начале 2024 года стоимость строительства выросла с 45 до 66,5 млн руб., а уже осенью прошлого года — до 77,5 млрд руб.

Объект планируется построить на основе концессионного соглашения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.