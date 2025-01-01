В Перми определили подрядчика для изъятия земель в районе стройки третьего моста Начальная цена сократилась почти в четыре раза Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

В Перми подвели итоги конкурса по поиску подрядчика для организации услуг по изъятию в госсобственность недвижимости в районе строительства третьего моста через Каму. Пока договор с победителем закупки не подписан.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, участие в электронном конкурсе приняли семь организаций. В ходе торгов начальная цена контракта была снижена почти в четыре раза — с 19,16 до 5 млн руб. Участник, предложивший наименьшую цену за выполнение работ, был признан победителем.

Как стало известно «Новому компаньону», победило в конкурсе ООО «Юридическая компания «Бизнес-Стратегия».

Подрядчик в течение 365 дней с момента подписания контракта должен составить список объектов недвижимости, подлежащих изъятию, собрать информацию от собственников об ущербе, который может быть нанесён, провести осмотр и оценку стоимости участков. Также необходимо разработать и подписать с собственниками соглашения об изъятии, подготовить отчёты об оценке для установления размера арендной платы за использование земли на территории завода им. Дзержинского, где запланировано размещение инженерных сетей.

По данным Checko, компания была зарегистрирована в Перми в 2009 году. Основной вид деятельности — в области права, имеет лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности. Учредителем является Елена Четверикова. Прошлый год ООО завершило с убытком в 8,6 млн руб., выручка составила 741 тыс. руб. Организация с 2020 года шесть раз становилась победителем в госзакупках, основным заказчиком является КГБУ «УАДиТ». Последний контракт был заключён в ноябре 2024 года на оказание услуг по изъятию недвижимости для реконструкции в Перми ул. Соликамской (участок от ул. Первомайской до пл. Восстания).

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