Власти Перми ищут подрядчика для изъятия земель в районе стройки третьего моста через Каму Исполнителя назовут 15 апреля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми объявлен открытый конкурс на работы по отчуждению земельных участков для возведения третьего автомобильного моста через Каму в границах краевого центра. Инициатором выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Начальная цена контракта составляет 19,166 млн руб.

Исполнителю, которой станет известен 15 апреля, предстоит составить список объектов недвижимости, подлежащих изъятию, опираясь на утверждённую документацию по планировке территории, собрать информацию от собственников об ущербе, который может быть нанесён изъятием, провести осмотр участков и оценить их стоимость. Итоги оценки должны быть подтверждены независимой экспертизой.

В обязанности подрядчика также входит разработка проектов соглашений об изъятии земельных участков с их последующим подписанием собственниками. Кроме того, в рамках данного контракта необходимо подготовить отчёты об оценке для установления размера арендной платы за использование земли на территории Завода им. Дзержинского, где запланировано размещение инженерных сетей.

На выполнение всех работ отводится 365 дней с момента подписания контракта.

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