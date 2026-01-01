Проект бизнес-терминала в аэропорту Перми прошёл экспертизу Основное здание планируется построить площадью 400-500 квадратных метров

Константин Долгановский

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство бизнес-терминала в аэропорту Перми прошли негосударственную экспертизу. Как указано в Едином государственном реестре заключений, положительное заключение было выдано 16 марта.

Экспертизу выполнило московское ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы». В качестве заказчика выступает АО «Международный аэропорт Пермь».

Документацию по строительству vip-терминала с контрольно-пропускным пунктом для обслуживания пассажиров деловой авиации в аэропорту Большое Савино подготовило пермское ООО «ПСК «Альянс».

Напомним, ПСК «Альянс» была выбрана подрядчиком для выполнения инженерных изысканий под строительство бизнес-терминала в аэропорту в ноябре. Планируется, что объект будет включать два ангара для самолётов типа «Сухой Суперджет», зоны досмотра транспортных средств, посадки и высадки пассажиров, парковку и благоустройство территории. Основное здание будет иметь площадь около 400-500 кв. м, в нём предусмотрят зоны входного контроля и предполётного досмотра, зал совещаний, персональные комнаты для vip-пассажиров и точку общепита с баром. Пропускная способность терминала может составить до 10 пассажиров в час.

