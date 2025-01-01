VIP-терминал в аэропорту Большое Савино может построить компания из Перми Выбран подрядчик для выполнения инженерных изысканий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Международный аэропорт Перми выбрал подрядчика для выполнения инженерных изысканий для строительства vip-терминала. Эту работу выполнит пермская компания ООО «ПСК «Альянс», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По условиям контракта с АО «Международный аэропорт Пермь», компания выполнит инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические и экологические изыскания, а также 3D-обследование территории. После завершения этих работ начнётся разработка проектной документации для прохождения экспертизы. Специалисты проектного подразделения компании уже приступили к выполнению необходимых работ.

Бизнес-терминал будет включать несколько объектов, в том числе два ангара для самолётов типа «Сухой Суперджет», зоны досмотра транспортных средств, посадки и высадки пассажиров, а также парковку. Планируется также благоустройство территории: высадка растений и установка концептуальных арт-объектов рядом с новыми объектами. Основное здание терминала будет иметь площадь около 400-500 кв. м. В нём будут предусмотрены зоны входного контроля и предполетного досмотра, зал совещаний, персональные комнаты для vip-пассажиров и точка общепита с баром. Пропускная способность терминала может составить до десяти пассажиров в час. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2026 или 2027 году.

ООО «ПСК «Альянс» зарегистрировано в Перми в 2019 году и входит в одноимённый строительный холдинг. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также выполнением санитарно-технических и строительно-монтажных работ. В структуру холдинга также входит завод строительных металлоконструкций. С момента основания учредителями компании являются пермские предприниматели Наталья Дербенева (52,5%) и генеральный директор Михаил Светлаков (47,5%). В 2024 году выручка компании составила 223 млн руб., а чистая прибыль — 8,8 млн руб. На официальном сайте компании указано, что она принимала участие в реконструкции дорожной развязки ш. Космонавтов и улиц Свиязева и Мира, строительстве цеха для ОАО «Гипсополимер», здания плавательного бассейна в микрорайоне Ива, эстакады технологических трубопроводов «ВСМПО-АВИСМА», физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Обвинской, 9, а также в реконструкции здания сильвинитовой обогатительной фабрики ПАО «Уралкалий».

Генеральный директор ПСК «Альянс» Михаил Светлаков сообщил, что проектно-изыскательские работы планируется завершить в марте следующего года. Он также отметил, что компания намерена участвовать в выборе генерального подрядчика для строительства терминала.

