Алёна Бронникова Ремонт дороги к старому зданию аэропорта Перми выполнят на четыре года раньше Стоимость проекта вырастет в 1,5 раза

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Оценочная стоимость реконструкции автомобильной дороги по ул. Аэродромной от ш. Космонавтов до старого терминала аэропорта Большое Савино в Перми составила 289 млн руб. Согласно действующей адресной инвестиционной программе Пермского края, срок реализации проекта запланирован на 2025-2031 годы.

Краевые власти подготовили проект новой программы, согласно которому срок реализации сдвинется на четыре года, и реконструкция будет завершена уже в 2027-м. Помимо этого, стоимость работ в текущих ценах вырастет в 1,5 раза — до 430 млн руб.

В случае утверждения документа на ремонт дороги по ул. Аэродромной в 2025 году направят 100 млн руб., из которых 1,7 млн предназначено для проектно-изыскательских работ (ПИР). В следующем году планируется освоить 54 млн (из них почти 11 млн — на ПИР), а в 2027 году — 275 млн, из которых около 5 млн будут направлены на строительный контроль.

В июле Минимущества Пермского края поручило региональному Управлению дорожного проектирования подготовить до четвёртого квартала 2025 года проект планировки территории по ул. Аэродромной от ш. Космонавтов до площади старого терминала аэропорта Большое Савино, чтобы в дальнейшем приступить к реконструкции дороги. Протяжённость участка составляет 0,53 км. Здесь будут организованы две основные полосы движения, тротуар и парковка не менее чем на 300 машино-мест, а также площадка для отстоя автобусов, посадки и высадки пассажиров.

В минтрансе края сообщили, что на месте старого терминала запланировано строительство здания для обслуживания пассажиров. Летом согласовывались концептуальные решения и велась разработка технического задания на проектирование.

