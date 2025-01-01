Алёна Бронникова Утверждён приказ планировки территории для ремонта дороги у старого аэропорта в Перми Проект планировки подготовят до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Пермского края утвердило проект приказа о подготовке проекта планировки территории по ул. Аэродромной от ш. Космонавтов до площади старого терминала аэропорта Большое Савино в Перми. Работы выполнят для проведения в дальнейшем реконструкции автомобильной дороги.

Подготовку документации должно обеспечить региональное Управление дорожного проектирования в срок до четвёртого квартала 2025 года. Источник финансирования — краевой бюджет.

Как указано в задании на разработку документации, здесь будут организованы две основные полосы движения, каждая шириной 3,5 м, а также тротуар шириной 2,25 м. Протяжённость участка реконструкции составляет 0,5 км. Парковка для легкового транспорта с запретом левого поворота на ул. Аэродромной будет рассчитана не менее чем на 300 машино-мест. Кроме того, проектом необходимо уточнить размер площадки для отстоя автобусов, посадки и высадки пассажиров.

Площадь территории, в отношении которой планируется подготовка документации, составляет 92,4 тыс. кв. м. В её границах расположен 21 земельный участок. Цель подготовки документации — выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков и зон планируемого размещения линейного объекта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на месте старого терминала по ул. Аэродромной планируют построить здание для обслуживания пассажиров. Сейчас ведётся согласование концептуальных решений и разработка технического задания на проектирование.

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