Алёна Бронникова В Перми отремонтируют дорогу к участку, где находилось здание старого аэропорта Проект планировки территории подготовят до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми запланирована реконструкция автомобильной дороги, ведущей к участку, где раньше находилось старое здание аэропорта Большое Савино. Обновлению подлежит участок по ул. Аэродромной от ш. Космонавтов до терминала.

ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования» должно обеспечить подготовку документации по планировке территории в срок до четвёртого квартала 2025 года. Источник финансирования — краевой бюджет.

Как указано в задании на разработку документации, дорога относится к третьей категории. На ней организовано две основных полосы движения, каждая шириной 3,5 м, ширина тротуара — 2,25 м. Протяженность участка реконструкции составляет 0,5 км. Парковка для легкового транспорта с запретом левого поворота на ул. Аэродромной рассчитана не менее чем на 300 машино-мест. Ширину, протяжённость, расчётную скорость движения и размер площадки для отстоя автобусов, посадки и высадки пассажиров необходимо уточнить проектом.

Площадь территории, в отношении которой планируется подготовка документации, составляет 87,7 тыс. кв. м. В её границах расположено 19 земельных участков. Цель подготовки документации — выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков и зон планируемого размещения линейного объекта.

Напомним, старый терминал площадью около 4 тыс. кв. м закрылся в 2018 году. Сначала его хотели приспособить для хранения трапов и снегоуборочной техники, но потом от планов отказались и в 2024 году снесли. Сообщалось, что после демонтажа участок могут использовать для стоянки самолётов или под размещение грузового хаба.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.