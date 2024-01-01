Начался демонтаж старого здания аэропорта Перми Терминал не используется с 2018 года Поделиться Твитнуть

фото: Олег Филимонов

В Перми начался разбор старого здания аэропорта «Большое Савино». Об этом сообщил пермский скульптор Олег Филимонов. Он собирает свои работы из исторического лома — частей старых пермских зданий и на днях побывал в аэропорту, чтобы собрать материал для новых композиций.

«Старое здание аэропорта Большое Савино идёт под снос. Пройдет ещё несколько дней и от воздушных ворот Перми постройки 1967 года, ничего не останется», — написал он в своих соцсетях.

фото: Олег Филимонов

Филимонов рассказал, что ему удалось отыскать элементы служившие аэропорту с самого его основания.

фото: Олег Филимонов

«На чугунных рамах для крепления телефонных плинтов, обнаружилась надпись датированная 1965 годом. Не меньший интерес представляет упоминание их завода изготовителя П/Я 11 это Киевский авиационный завод. Одну такую раму удалось выпросить у рабочих, сгодится на очередную композицию, останется памятью о нашем старом аэропорте», — рассказал скульптор.

Напомним, старый терминал «Большого Савино» площадью около 4 тыс. кв. м закрылся в 2018 году. Сначала его хотели приспособить для хранения трапов и снегоуборочной техники. Однако потом от планов отказались и решили снести. Приспособление здания для нужд современного использования потребовало бы глобальной реконструкции (от полного разбора кровли до стен и фундамента) и, следовательно, больших затрат. После демонтажа участок могут использовать для стоянки самолётов или под размещение грузового хаба.

Здание аэропорта Перми до 2018 года

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