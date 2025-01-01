Алёна Бронникова На месте старого аэропорта в Перми построят здание для обслуживания пассажиров Сейчас ведётся работа над техзаданием для проектирования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на месте старого терминала аэропорта Большое Савино по ул. Аэродромной планируют построить здание для обслуживания пассажиров. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Министерстве транспорта Пермского края.

«По поводу планов на площадку, где ранее располагался старый терминал аэропорта, — там планируется строительство дополнительного здания, предназначенного для обслуживания пассажиров. В настоящее время идёт согласование концептуальных решений и разработка технического задания на проектирование», — сообщили в ведомстве.

В июне стало известно, что на участке ул. Аэродромной от ш. Космонавтов до площадки старого терминала запланирована реконструкция автомобильной дороги. ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования» должно обеспечить подготовку документации по планировке территории до четвёртого квартала 2025 года.

Площадь территории, в отношении которой будет выполнена планировка, составляет 87,7 тыс. кв. м. В её границах расположено 19 земельных участков. Протяжённость участка реконструкции составляет 0,5 км, дорога имеет две основные полосы движения. В минтрансе добавили, что в данный момент ведётся проектирование реконструкции дороги с созданием дополнительного парковочного пространства.

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