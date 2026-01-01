В Перми напавшего с ножом на педагога подростка из Добрянки оставили под стражей Суд не стал менять ему меру пресечения

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд не нашёл оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему подростку, нанесшему ножевые ранения педагогу. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Обвиняемый останется в СИЗО до 7 июня.

Сторона защиты просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, но суд отказал.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 7 апреля в Добрянке 17-летний ученик школы №5 зарезал ножом своего классного руководителя Олесю Багуту. Женщине нанесли несколько ранений. Учительницу госпитализировали, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Педагога похоронили 9 апреля.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.