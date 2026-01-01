В Перми напавшего с ножом на педагога подростка из Добрянки оставили под стражей
Суд не стал менять ему меру пресечения
Пермский краевой суд не нашёл оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему подростку, нанесшему ножевые ранения педагогу. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.
Обвиняемый останется в СИЗО до 7 июня.
Сторона защиты просила изменить ему меру пресечения на домашний арест, но суд отказал.
Как ранее писал «Новый компаньон», утром 7 апреля в Добрянке 17-летний ученик школы №5 зарезал ножом своего классного руководителя Олесю Багуту. Женщине нанесли несколько ранений. Учительницу госпитализировали, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Педагога похоронили 9 апреля.
