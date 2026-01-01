В прикамской Добрянке подросток напал с ножом на учителя Нападавший задержан

фото: pxhere

Утром 7 апреля в Добрянке на улице у входа в школу №5 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, сейчас состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за ее жизнь. Также борт санавиации уже вылетел из Перми, мультипрофильная бригада врачей направляется в Добрянку.

Нападавший задержан полицией. На месте работают правоохранительные органы.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.