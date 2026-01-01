Стала известна дата прощания с погибшей учительницей из Прикамья Олесю Багуту похоронят в Добрянке

Фото: администрация Добрянского округа

В администрации Добрянского муниципального округа сообщили, когда состоится церемония прощания с педагогом школы № 5 в Добрянке Олесей Багутой. Погибшую от ножа подростка проводят в последний путь 9 апреля.

Как уточнили местные власти, в 10:00 пройдёт прощание во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина, затем, в 11:00, состоится отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а в 13:30 — поминальный обед в ресторане «Старый город».

Напомним, 7 апреля в Добрянке случилась трагедия: 17-летний ученик школы № 5 напал на своего классного руководителя Олесю Багуту, нанеся ей смертельные ножевые ранения. Педагога госпитализировали, врачи до последнего боролись за её жизнь, но она скончалась. Олеся Багута посвятила педагогической деятельности почти три десятилетия. После её смерти коллеги, ученики и их родители в соцсетях рассказывали о ней как чутком, принципиальном и уважаемом профессионале, преданном своему делу.

В тот же день депутат Госдумы Виталий Милонов предложил посмертно отметить педагога государственной наградой. Он сообщил, что память о сотруднице образовательной сферы заслуживает официального признания — в виде ведомственной награды от Минпросвещения РФ или властей Прикамья.

