Пострадавшая от нападения школьника в Прикамье учительница скончалась Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким

Константин Долгановский

Пострадавшая от нападения школьника в Добрянке учительница скончалась. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багуту спасти не удалось», — написал глава региона.

Он также выразил соболезнования родным и близким.

Напомним, 17-летний подросток напал с ножом на учительницу утром 7 апреля на крыльце школы. Других пострадавших не было, было принято решение не приостанавливать учебный процесс. Как сообщил глава Добрянки, школьник находится на учете в полиции. Сейчас он задержан, следственный комитет выясняет мотивы его действий. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура также держит на контроле ход расследования дела.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.